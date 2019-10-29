Abríguese; llega frente frío número 8

El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Carballido Ramírez informó, que este martes ingresará el frente frío número ocho, el cual traerá una disminución en las temperaturas y alrededor de 40 por ciento de probabilidades de lluvia.

Recalcó que este nuevo sistema frontal traerá cambios en la temperatura y un poco más de lluvia que el frente frío que pasó hace unos días.

Indicó que este es el número 8 de 53 que marca la Comisión Nacional del Agua (Conagua), "Estamos en tiempo y forma, apenas vamos empezando a la temporada de frentes fríos, por lo que falta ver cómo se comportan los siguientes sistemas frontales, ya cuando esté instalada al 100% la temporada aquí en la región", detalló.

El funcionario municipal añadió que con este frente frío se estarán sintiendo temperaturas de 6 a 8 grados como mínimas en las zonas serranas y un poco más alto en las zonas urbanas.

Indicó que será un frente frío muy amplio que nuevamente estará invadiendo el Norte de la República y poco a poco irá avanzando del centro de Estados Unidos hacia Piedras Negras y posteriormente se estará internando en el centro de la República.

Finalmente, dijo que este sistema meteorológico tendrá una duración de 18 a 24 horas con la posibilidad de lluvias y descenso en las temperaturas, además de viento del Norte.