Abrirán nueva plaza comercial en 2018

El proyecto de una plaza comercial en el boulevar República, con una sucursal Coppel como tienda ancla, va caminando y es posible que se concrete en 2018.

Este y otros temas fueron abordados durante la reunión mensual de Desarrollo Económico, como parte de las acciones a desarrollarse el próximo año.

Trascendió que el tema de los terrenos ya quedó finiquitado y que solo faltan detalles para que los inversionistas comiencen con la construcción.

La nueva plaza estará ubicada a un costado de City Club.

Además se dio a conocer el interés de más inversionistas mexicanos para construir en Piedras Negras.

Así como la ampliación de más plantas maquiladoras.

La reunión fue encabezada por la alcaldesa electa Sonia Villareal Pérez y el alcalde en funciones Fernando Purón, así como integrantes del Consejo Directivo, entre ellos Morris Libson Valdez, Alfonso Bres Patiño y Jaime Guerrero.