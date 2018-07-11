Abusiva la tarifa de taxi

Usuarios de taxis se quejan de las altas tarifas que tienen que pagar, en distancias tan cortas como uno o dos kilómetros.

Actualmente el banderazo que los trabajadores del volante aplican, es de 40 pesos, y para corroborar esto, el equipo de La Voz verificó lo que cobran los taxistas desde el centro comercial ubicado en la esquina de la Av. Industrial y Av. Lázaro Cárdenas con dirección a las instalaciones de este medio, a tan sólo 2 kilómetros el costo que ofrecieron fue de 40 pesos.

Es decir, que los taxistas cobran a 10 pesos el kilómetro, aún y cuando un vehículo regular consume en promedio 15 kilómetros por litro de gasolina, es decir que a ellos una distancia de tan sólo un kilometro les cuesta, un peso, y tienen de margen de ganancia 39 pesos.

En entrevista Luis Gómez, director de los Servicios Concesionados reconoció que las tarifas son excesivas, por lo que explicó, que en próximos días se convocará al Consejo para reiterar los tres costos de banderazo de inicio los cuales son de 35, 45 y 60 pesos.

Dijo que este tipo de abusos, han terminado en problemas muy graves, como el suscitado este lunes por la madrugada, en el que un pasajero agredió a machetazos a un taxista.

“Al usuario no le pareció la tarifa que le cobró el conductor, por lo que se hicieron de palabras, entró a su casa y salió con un machete para intentar agredir al taxista”, aseguró Luis Gómez.

Cabe recalcar que, debido a la pésima calidad en los servicios de taxi en esta ciudad fronteriza, y en la que no se ha encontrado una solución, algunas personas optaron por el uso del servicio Uber el cual la actual Administración municipal, implementó una fuerte persecución en contra de ellos logrando sacar a varias unidades de las calles.