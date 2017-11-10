Activa participación del IMSS

Disminuir la prevalencia de caries en los niños menores de 10 años y motivar en la población escolar en la higiene bucal, son los principales objetivos de la “Segunda Semana Nacional de Salud Bucal”, que se lleva a cabo del 6 al 10 de noviembre, donde el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Coahuila, tiene programadas alrededor de 160 mil acciones en guarderías, jardines de niños, primarias y secundarias.

El coordinador auxiliar de estomatología, Silverio Zamudio Montes, explica que el 90 por ciento de los derechohabientes que demandan consulta en esta especialidad presentan caries y/o alguna complicación que de ella se deriva; este tipo de molestias se encuentra dentro de las 20 primeras causas de solicitud de servicio en las unidades de medicina familiar.

Caries, enfermedad periodontal (inflamación de las encías) y edentulismo (falta de dientes), son de los 50 padecimientos más frecuentes.

En apego a que la Organización Mundial de la Salud considera a nuestro país con una alta prevalencia de caries, el objetivo general de la “Semana Nacional de la Salud Bucal” es disminuir la presencia de esta enfermedad en los niños menores de diez años y una buena medida es estimular el autocuidado de la salud a través de las promociones.

Durante toda la semana se realizan visitas a guarderías, jardines de niños, primarias y secundarias para acercarles la enseñanza de técnica de cepillado dental, detección de placa dentobacteriana, guiarlos en el uso correcto del hilo dental y la aplicación tópica de flúor.

Este año se trabaja en 15 guarderías, 58 jardines de niños, 117 primarias y 18 secundarias, con el apoyo de estomatólogos, enfermeras, pasantes de estomatología, pasantes de enfermería y trabajadores del área de Fomento a la Salud.