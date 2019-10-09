Acusan a regidora de invadir banqueta

A partir de quejas presentadas por vecinos, el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro De Hoyos, informó que el Departamento de Catastro realizará el apego y deslinde de la ampliación de vivienda que realiza la regidora por el Movimiento de Regeneración Nacional Blanca Estela Castillo, para determinar si está invadiendo la banqueta.

“Hemos recibido unas fotos y unas cosas que están ahí, pero ya va a ir, sino es que ya fue el Departamento de Catastro para hacer el apego y deslinde para tener exactamente si salió o no salió”, explicó.

Agregó que “son terrenos irregulares de hace mucho tiempo, que hubo excedentes y que hubo ventas, por lo que se dijo que se quiere estar seguros de lo que se está haciendo”.

Finalmente, recalcó que lo que ahorita se busca saber, es si las medidas están dentro o fuera de las colindancias, lo cual se determinará con base al apego y deslinde.