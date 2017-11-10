Advierte PROFECO de empresas fantasmas

Piedras Negras, Coah.- La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) advierte sobre las empresas fantasmas que se manejan en internet con ofertas y promociones tentadoras para captar la atención del consumidor, y consideran que durante el “Buen Fin” podrían aumentar estas prácticas.

Las compras que se realicen vía internet de proveedores que no están localizados en esta ciudad resultan riesgosas, dijo Ludivina Benavides Urenda, subdelegada local de la dependencia federal.

“Si piden se paguen por adelantado, es importante que los consumidores tomen sus precauciones y desconfíen; Tenemos un alto número de negocios que no existen”.

Rubros como la venta de celulares, prendas de vestir, llantas para unidades automotrices y viajes a bajo costo, son los más recurrentes, señaló.

Una vez que captan un consumidor, les llaman constantemente, envían correos de información y todas las opciones y les acompañan en todo el proceso, generalmente la transacción se hace con depósito a un banco o realizan el cargo a las tarjetas de crédito, pero una vez que el cliente deposita, éstos ya no existen, es una empresa fantasma.

“Durante el “Buen Fin”, advertimos para que antes de hacer un depósito verifiquen el historial de ese prestador de servicios y vendedoras; en la página de PROFECO está el historial de cada uno de los prestadores de servicios con estas irregularidades o bien llamar al 01 800 468 800”, concluyó.