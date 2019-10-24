Advierte Protección Civil por fuertes vientos

El director de Protección Civil del Municipio, Sergio Balbuena Vásquez, advirtió de los cambios bruscos del clima por la llegada del frente frío 7 a la región con vientos fuertes de hasta 55 kilómetros por hora y temperaturas con sensación térmica de 4 grados, por lo que emitió recomendaciones para protegerse.

Indicó que el viernes por la mañana amanecerá muy frío y es día de escuela, por lo que deben arropar muy bien a los niños y adultos mayores par evitar las enfermedades respiratorias e infecciones tipo influenza.

Y es que, el frente frío número 7 arribará hoy jueves por la noche acompañado de vientos que podrían alcanzar rachas de hasta 55 kilómetros por hora y descenso de temperatura de 8 grados, pero por el aire la sensación térmica será de 4 grados.

Entre las recomendaciones para protegerse de los vientos fuertes están el asegurar puertas, ventanas y toldos, no dejar en el techo objetos que se puedan volar, alejarse de espectaculares y tomar sus precauciones cuando pasen por alguna construcción, en lo posible resguardarse

Para prevenir afectaciones por las bajas temperaturas, señaló que además de abrigarse bien, deben considerar si su vivienda es apta para soportar el frío, sino deben identificar albergues para resguardarse, y considerar que, si prenden alguna chimenea o calentador, procurar la adecuada ventilación en el área para evitar intoxicaciones.