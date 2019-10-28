Advierten por aumento de enfermedad cardiovascular

El cardiólogo, Juan José Gómez Ramos, informó que están en aumento las enfermedades del corazón en edades desde los 20 años en adelante, la cual es la principal causa de muerte.

Recalcó que las cardiopatías o accidentes cerebrovasculares son las principales causas de muerte en todo el mundo.

En este sentido, dijo que esto se debe a que cada vez más se disminuye la actividad física y existe mucho sedentarismo en la sociedad, lo que favorece a que aumenten los problemas, los cuales en la actualidad se ven desde los 20 años en adelante, cuando años atrás se veían a partir de los 40 años.

“Antes teníamos alimentos menos procesados y más actividad física y ahora son más procesados y con menos actividad, lo que ocasiona que este padecimiento se presente también en menores”, expresó.

Añadió que en las instituciones oficiales ha aumentado la consulta por este tipo de padecimientos, por ello se ven saturados los hospitales.

El entrevistado, destacó que la prevención es lo primordial para evitar este tipo de padecimientos, sin embargo, es muy difícil que la sociedad cree una cultura de prevención.

Finalmente recalcó que este padecimiento, al igual que el cáncer, es la primera causa de muerte, “desafortunadamente hay factores que no se pueden controlar, como las hormonas en la mujer, entre otras cosas”.