Contactanos
Coahuila

Ahora todo el sector Presidentes quedó sin agua

Por Mariela Pulgarín - 31 julio, 2018 - 00:22 a.m.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Piedras Negras, Coah.- El sector Presidentes, al sureste de la ciudad, fue el afectado por la ruptura de una tubería de PVC de 6 pulgadas de diámetro, localizada en las calles Bocanegra y Pedro Anaya de la colonia Ramón Bravo.

      El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) emitió un comunicado emergente de la falta de suministro durante varias horas el día lunes 30 de julio para realizar la reparación, afectando a varias colonias y dejando sin servicio de agua potable a miles de personas.

      Además de la colonia Ramón Bravo y Ampliación Ramón Bravo, también se afectó a Presidentes sectores 1, 2, 3 y 4, y Expresidentes.

      En esta ocasión, las cuadrillas de SIMAS acudieron de inmediato a las maniobras de reparación y concluyeron en el tiempo estimado, alrededor de las 3 de la tarde del mismo día, lo que llevó a un restablecimiento gradual del vital líquido.

      Aunque el gerente del organismo Arturo Garza atribuye estas constantes rupturas a lo obsoleto de la tubería, lo cierto es que los fallos y daños se hacen patentes cuando más demanda hay del servicio, como en esta temporada que a la semana se presentan de dos a tres casos en diferentes sectores donde se debe suspender el servicio.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados