Alerta PC sobre fuertes vientos

Protección Civil del Estado alertó a habitantes de la Región Norte sobre la llegada de lluvias con intervalo de chubascos, y vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros para hoy miércoles.

De acuerdo a la actualización del sistema, el frente frío impactará a Piedras Negras la tarde de este miércoles.

El porcentaje de lluvias es de hasta un 90 por ciento y se prolongarán durante toda la noche.

Además, el sistema frontal generará drástico descenso en las temperaturas de hasta 16 grados centígrados entre martes y miércoles.

Hoy por ejemplo el termómetro descenderá a 18 grados.

Por otra parte, alertaron a los ciudadanos a que cierre bien puertas y ventanas, y a no dejar objetos sueltos en techos, debido al pronóstico de fuertes vientos.