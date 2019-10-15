Alerta por aumento de casos de dengue

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Fermín Pérez Ortiz, estimó que hasta 200 casos de dengue entre sospechosos y positivos, se presentarían en esta temporada de otoño e invierno, toda vez que ya se han registrado en octubre 16 de ellos.

Señaló que en esta semana concluirían con tres cercos que faltaban de casos sospechosos, que consiste en fumigación dentro y fuera del domicilio del paciente, casas cercanas, así como un barrido por todo el sector para detener la proliferación del mosco transmisor.

Aseveró que no tiene un aviso jurisdiccional de casos positivos, pero el periodo de octubre, noviembre y diciembre se registra la mayoría de los padecimientos en la región, por lo que no descartó que haya positivos.

Recordó que el año pasado hubo casos positivos y sospechosos, haciendo comparativos se podrían duplicar en el presente periodo con más de 200 registros.

Las acciones preventivas son todo el año, y se refuerzan en temporada de lluvia, “todos los casos se trabajan como si fueran positivos porque el resultado de análisis tarda en llegar y de deben tomar acciones”, dijo.

Indicó que las colonias de mayor incidencia en este año se muestran en la Año 2000, Acoross, y Villa del Carmen, cuando el año antepasado fue en los sectores de Montes y el pasado en Lázaro Cárdenas y Mundo Nuevo.