Alerta preventiva por fuertes vientos

Protección Civil, emitió alerta preventiva a la población sobre fuertes ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, hoy sábado por la noche.

En su boletín metereológico da a conocer que hoy sábado ingresará el sistema frontal número 10 de la temporada, que traerá vientos del norte con velocidades máximas y un drástico descenso en las temperaturas.

Por dicho motivo, el titular de la dependencia, Francisco Contreras Obregón, recomendó retirar objetos sólidos como maceteros que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si se encuentra en la calle es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción o mal estado.

Hoy amanecerá parcialmente soleado, con bancos de niebla, y 28 grados en el día, y 8 pór la noche.

El domingo será soleado, con 18 y 7 grados centígrados, con vientos del sureste de 10 kilómetros por hora.

Lunes y martes serán soleados con temperaturas más agradables.