Alerta preventiva por fuertes vientos

Protección Civil, emitió alerta preventiva a la población sobre fuertes ráfagas de viento de hasta 30 kilómetros por hora, hoy sábado por la noche.
En su boletín metereológico da a conocer que hoy sábado ingresará el sistema frontal número 10 de la temporada, que traerá vientos del norte con velocidades máximas y un drástico descenso en las temperaturas.
Por dicho motivo, el titular de la dependencia, Francisco Contreras Obregón, recomendó retirar objetos sólidos como maceteros que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
Si se encuentra en la calle es conveniente alejarse de cornisas, muros o árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción o mal estado.
Hoy amanecerá parcialmente soleado, con bancos de niebla, y 28 grados en el día, y 8 pór la noche.
El domingo será soleado, con 18 y 7 grados centígrados, con vientos del sureste de 10 kilómetros por hora.
Lunes y martes serán soleados con temperaturas más agradables.