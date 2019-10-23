Alerta SS sobre estudios "patito”

La Jurisdicción Sanitaria Uno detectó una campaña de osteoporosis sin autorización sanitaria, cuando una camioneta estacionada en la Plaza de la colonia Roma, otorgaba prevención para estos padecimientos a sólo 30 pesos.

A través de un reporte ciudadano se realizó la verificación por parte de Regulación Sanitaria y se pudo constatar que esta brigada médica no contaba con autorización sanitaria, para lo cual se le invitó a presentar la documentación profesional.

El organismo llamado Prevención en Movimiento A.C. ofrece un estudio de huesos a solo 30 pesos para prevenir y detectar si tiene dolor en articulaciones en rodillas, manos, espaldas y más, por lo que ya contaba con una larga fila de interesados.

Ante esto, el departamento de salud recordó a la población que, al recibir estas opciones médicas, las persona que otorgan el servicio, deben contar con un respaldo médico de la localidad y con una cédula profesional.

La Jurisdicción Sanitaria recordó a la población que estas brigadas deben contar personas con cédula profesional en el tratamiento y respaldo de un médico de la localidad.