Alta demanda en el IEEA para eliminar rezago educativo en el estado

Piedras Negras, Coah. - Tras concluir la Segunda Jornada Nacional de Acreditación, Certificación e Incorporación del Instituto de Educación para Adultos (IEEA), siguen personas acercándose a pedir el servicio, y son más de 300 los que han logrado incluir desde este fin de semana.

Durante los días 13, 14 y 15 de julio, se ha logrado alcanzar más del 80 por ciento de la meta, para incluir a 250 en nivel secundaria, 100 en nivel Primaria y 50 persona analfabeta, lo que permite disminuir el rezago educativo significativamente.

El Instituto Estatal de Educación para Adultos quiere que este año se levante “bandera blanca” en alfabetización en todo Coahuila y están trabajando en Hidalgo, Guerrero, para bajar el índice de alfabetización que tienen por debajo del 4 por ciento.

Para ello, dijo, participa todo el personal operativo, administrativos, técnicos docentes, promotores y asesores es alrededor de 50 personas para acompañar al menos una persona que no sepa leer o escribir.

En esta semana, el IEEA continúa recibiendo personas interesadas en acreditarse para obtener posteriormente la certificación y concluir el grado de estudio rezagado.