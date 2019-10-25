Alto el número de familias en extrema pobreza; piden ayuda

Debido a que el número de familias en pobreza extrema es alto, el presidente del Banco de Alimentos, Hugo Cantú Lozano, lanzó un llamado a las empresas de la localidad para que se unan y beneficien a más familias en situación vulnerable.

Mencionó que en días pasados recibieron apoyo a través del programa “Alimentante” donde en coordinación con el Ejército Nacional se visitó casa por casa recolectando artículos de la canasta básica.

Añadió que se tuvo también un donativo de la empresa Constellation Brands, con los cuales se ha podido crecer un poco, sin embargo, se requiere un poco más de respuesta por parte de las empresas de la localidad.

Indicó que la institución es transparente y con un alto grado de credibilidad, y se cuenta con una trayectoria de diez años trabajando para la ciudadanía y se cuenta con un equipo comprometido con la población más vulnerable.

Finalmente recalcó que se cuenta con un alto número de familias en condiciones vulnerables, por lo que se sigue insistiendo con empresas a fin de que dejen un poco y se sumen al gran proyecto que realiza Banco de Alimentos.