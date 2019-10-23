Amenaza a hermano con pistola de postas

Osvaldo “N” de 36 años, fue detenido después de amenazar a su propio hermano con una pistola la cual resultó ser de postas, los hechos se suscitaron en el sector Ejido Piedras Negras.

Elementos de la Policía Preventiva Municipal se movilizaron al reportarse al sistema de emergencias 911 a una persona armada sobre la calle Francisco Villa.

Luis Humberto García comisario de la corporación, informó que de inmediato unidades se trasladaron a la calle antes mencionada.

Indicó que de igual forma elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Civil Coahuila, sin embargo, al llegar al lugar resultó que la persona portaba una pistola de postas y no de fuego.

Señaló que se procedió a realizar la detención del presunto responsable, quien amenazó con dicha arma a su propio hermano después de sostener una fuerte discusión.

Comentó que elementos de la Policía Preventiva Municipal se hicieron cargo del caso, por lo que el sujeto fue remitido a la cárcel pública.

Refirió que se elaboraría un informe policial homologado para efectuar la consignación correspondiente ante el Ministerio Público.

Argumentó que se integraría una carpeta de investigación por el delito de amenazas, por lo que se resolvería su situación legal en las siguientes 48 horas.

Manifestó que se exhortó al afectado en este caso el hermano, que acudiera a presentar la denuncia correspondiente en contra de su familiar directo por las amenazas.

El sujeto amenazó a su propio hermano tras una fuerte discusión utilizando una pistola tipo revolver de postas.