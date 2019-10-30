Amplía SS horario para aplicar vacunas

La Secretaría de Salud anunció una ampliación en el horario de atenciones para las personas que deseen se les aplique la vacuna contra la influenza.

Aída Aracely Lumbreras, responsable del programa de vacunación de Jurisdicción Sanitaria, dijo que el horario se extendió de 8:30 a 7:00 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 8 a 1:30 de la tarde.

Además, siguen con los módulos en centros comerciales como Gutiérrez en el Ejido Piedras Negras y en Soriana.

“El propósito es inyectar a más personas en menor tiempo posible, antes que comience el invierno y pueda desarrollarse el antisuero”, explicó.

Asimismo, dio a conocer que al momento se han aplicado alrededor de mil 900 vacunas.

“Tenemos suficientes dosis; este mes nos llegó el 70 por ciento de la meta total”, sostuvo.

La enfermera responsable dijo también que se tiene suficiente personal de apoyo para este trabajo.

Por otra parte, señaló que se está aprovechando la presencia de adultos y menores en hospitales, para vacunarlos contra la influenza, además de verificar los esquemas de vacunación.

Aída Aracely Lumbreras, responsable del programa de vacunación.