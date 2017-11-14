Ampliarán tramo de Allende-Nueva Rosita

En conferencia de prensa, el diputado Francisco Saracho anunció más aportaciones y participaciones federales para Coahuila y sus municipios en 2018, cuyos nuevos alcaldes tendrán que concursar para obtener la mayor cantidad de dinero, a aplicarse en obra pública, social, carretera y de infraestructura.

En obra carretera dijo que este año no habrá recursos para la carretera Ribereña” en su tramo Piedras Negras-Laredo, si para la ampliación del tramo Rosita-Allende en la 57.

Acompañado por los alcaldes Sonia Villareal Pérez y Fernando Purón, explicó a representantes de medios de comunicación, sobre montos y programas a ejercer el próximo año.

Uno de los programas con licencia económica es el Fondo Metropolitano, que ese año irá a un fondo general para Coahuila y que en 2016 otorgó recursos por 50 millones de pesos a Piedras Negras.

“La capacidad de los Municipios y sus alcaldes, para cabildear, presentar proyectos ejecutivos de obras y mezclar recursos propios, será definitivo para jalar recursos”.

Reiteró que hay muchas bolsas que serán concursables.

Otro fondo, el de la Frontera Norte, tendrá una bolsa de 300 millones de pesos, que se destinará para diversas obras y acciones, como el apoyo a migrantes.

Asimismo, el legislador por este distrito, anunció 563 millones de pesos para la terminación del Hospital en Acuña, cuya primera partida fue de 250 millones.

Dijo que hay otra bolsa de 350 millones de pesos para el desarrollo regionla, que tendrán que gestionarse y que servirá para obras como la remodelación del Hotel del Ferrocarril, la Casa de la Cultura, la Ciudad DIF y el paso superior vehicular sobre las vías férreas en el “República”.

Saracho destacó recursos por 70 millones para la remodelación de la carretera 57 en su tramo Rosita-Allende.

Sin embargo dijo que para la carretera “Ribereña” en su tramo Piedras Negras-Laredo no se etiquetaron recursos, pero señaló que se pueden gestionar recursos adicionales ante Hacienda.

El fondo más fuerte es de casi 24 mil millones de pesos a nivel nacional, para el FONDEN, y su cobertura de contingencias, además de un bono adicional de 2,500 millones.