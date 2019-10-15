Analizan muerte de peces en Río Escondido

El director de Ecología e Imagen Urbana, Juan Morales de la Tijera, manifestó que desde hace una semana se está atendiendo la presencia de peces muertos en el Río Escondido, lo que podría ser por descarga de aguas negras o desechos tóxicos, sin embargo, se espera que sea Conagua quien realice una investigación a fondo.

Señaló que fueron los vecinos de Villa de Fuente quienes presentaron la denuncia a las autoridades municipales sobre la presencia de peces muertos en el Río Escondido a la altura de Las Cortinas.

“Ya estamos tomando cartas en el asunto, ya fuimos a dar una vuelta nosotros con Protección Civil, ya se notificó y se mandó un oficio a la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) y a la Profepa”, expresó.

En este sentido, dijo que esta es una problemática que sí está llamando mucho la atención, ya que son muchos los peces que se encontraron muertos.

Añadió que el departamento de Ecología se encuentra presionando para que se realice una investigación a fondo para saber qué es lo que deriva esta situación.

El funcionario municipal, aconsejó a la población evitar ese lugar y no introducirse a nadar, ya que se desconoce qué es lo que origina esta problemática, ya que pueden ser residuos tóxicos o aguas negras.

Finalmente dijo que esperarán a que el Departamento de Protección Civil Municipal gire instrucciones para no dejar entrar a ninguna persona a dicho afluente.