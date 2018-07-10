Aparece muerta enfermera en hotel de Eagle Pass

Una mujer de 63 años de edad fue localizada sin vida en una habitación de un motel de la vecina ciudad de Eagle Pass.

El llamado alertó a las autoridades policiacas las cuales de inmediato se movilizaron.

El hallazgo se efectuó en el Motel 6 situado frente al lago del condado.

Al interior de una de las habitaciones se encontraba el cuerpo de la sexagenaria.

Las primeras investigaciones revelan que se desempeñaba como enfermera del hospital Fort Duncan Medical Center establecido en Eagle Pass.

En la habitación no se encontraron huellas de violencia ni en el cuerpo.

Cabe mencionar que se refirió que la enfermera ingirió algún tipo de droga o medicamento que le causó la muerte.

El caso ya se encuentra bajo investigación a fin de esclarecer que fue lo que ocurrió.

Así mismo mediante el consulado se trata de localizar a sus familiares, ya que era originaria de la ciudad de México.

Por su parte, se toman entrevistas de las personas que laboran y se hospedan en el motel a fin de determinar si la enfermera se hospedó sola o acompañada.