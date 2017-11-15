Sostiene Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que si aplican exámenes de manejo a choferes de empresas que transportan trabajadores, en base a las normativas de tránsito, pero los concesionarios o permisionarios están obligados a contratar y capacitar constantemente a sus conductores, para que no se repitan accidentes como el atropellamiento de un policía preventivo hace unos días.

Raúl Calvillo Rodríguez, delegado de la SCT en esta región, dijo que se tiene un control de choferes y unidades, que en este 2017 creció a 210 vehículos.

Sostuvo que toda persona que solicita su licencia para manejar un camión de servicio público, debe participar en un programa de capacitación en cultura vial y prevención de accidentes.

“Si un chofer no califica no se le entrega la licencia ni el tarjetón hasta que apruebe el programa”, indicó.

Pero reconoció que para reducir los accidentes de tránsito, es necesario que las empresas no excedan en el tiempo de manejo de su personal y certifiquen a sus conductores”

Un chofer de Autobuses Empresariales Ibarra, mató al policía Miguel Ángel González, quién daba vialidad en la entrada y salida del Parque Industrial Amistad, sin contar con chaleco antirreflejante.

El chofer salió en libertad y sigue manejando.

Al respecto Calvillo Rodríguez señaló que están esperando el reporte de Seguridad Pública para proceder a la cancelación de la licencia definitiva, mientras tanto se exige a Ibarra que no lo ponga al volante nuevamente.

Este año circulan 210 camiones o vehículos de pasajeros que transportan al personal a sus trabajos, un gran porcentaje a maquiladoras e industrias instaladas en la carretera 57.

“Tenemos un padrón y tenemos control de unidades y choferes, que efectivamente se ha incrementado su número debido al crecimiento económico que tiene Piedras Negras”, afirmó.

Asimismo reconoció que si hay contratación constante de choferes, con 28 a 30 trámites de licencia mensuales.