La Unidad de Especialidades Médicas del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (UNEME CAPASITS), realizó a alojados en la Casa del Migrante, pruebas rápidas de detección de VIH/Sida, prueba serológica para la sífilis (VDHRL) y Hepatitis C.

Estas brigadas son parte de las acciones que realiza la Jurisdicción Sanitaria Uno para prevenir y controlar enfermedades, entre estas la de transmisión sexual (ETS), a través del equipo multidisciplinario, quienes toda la semana llevan atención médica y orientación de salud a los migrantes que arriban a esta frontera.

Al momento, los principales padecimientos que atendieron son las respiratorias y gastrointestinales, pero siempre se realizan pruebas rápidas de ETS a fin de otorgarles control y tratamiento.

Durante los días de la semana acuden a los albergues a brindar atención gratuita médicos, enfermeros, nutriólogos y personal del área de Salud Reproductiva, así como las Unidades de Especialidades Médicas de Adicciones, Enfermedades de Transmisión Sexual y de enfermedades crónicas a realizar diagnósticos y difundir información preventiva.

Aplican exámenes de VIH a migrantes.