Aplican vacunas contra la influenza

Tras arrancar esta semana la aplicación de la vacuna contra la influenza la población en general, la Jurisdicción Sanitaria Uno acude a las empresas que lo solicitan a través de brigadas de salud, señaló el titular, Héctor Hermilo Rodríguez González.

Reconoció que desde inicios de este mes las empresas empezaron a solicitar el biológico para inmunizar al personal, a los cuales se le orienta sobre los cuidados para prevenir contagios en su hogar.

Acudió personal de enfermería a la empresa Lear y seguirán con la aplicación en centros de trabajo y dependencias públicas, señalando que también hay vacunas disponibles en los Centros de Salud de la Jurisdicción en el IMSS e ISSSTE.

Indicó que octubre y noviembre es un buen tiempo para aplicársela a fin de mejorar el efecto y disminuyan las enfermedades cuando ya inicia el invierno.

La mayor demanda es en noviembre y diciembre y después de estos meses ya se considera demanda tardía pues llega la temporada invernal y no están inmunizados se elevan los contagios, concluyó.

Octubre y noviembre es un buen tiempo para aplicársela a fin de mejorar el efecto y disminuyan las enfermedades cuando ya inicia el invierno