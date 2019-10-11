Apoyan a adultos mayores en vulnerabilidad

Piedras Negras, Coah.- Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, enfatizó que en el estado ningún adulto mayor debe permanecer en el abandono, por lo cual está dependencia seguirá impulsando a través del programa AMA la protección y el cuidado de las personas adultas mayores que viven en condiciones de vulnerabilidad.

Marcela Gorgón visitó los domicilios de las señoras María de la Luz Escobedo Hernández

y María Pabla Hernández Quintero, ambos ubicados en la Colonia 28 de Junio, de esta ciudad, desde donde se pronunció a favor del cuidado y la protección de los derechos, la salud y la dignidad de las personas adultas mayores.

"Es lo que buscamos a través del programa Adulto Mayor en Abandono (AMA)", explicó, "brindar una mejor calidad de vida a quienes viven en condiciones difíciles, a veces en total desamparo y en otras ocasiones en situación de riesgo", señaló.

Acompañada del Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, entregó a la señora María de la Luz Escobedo —de 64 años de edad —quien padece parálisis cerebral desde su nacimiento— pañales y salvacamas, así como una silla de ruedas para facilitar su movilidad.

Impedida para valerse por sí sola durante toda su vida, la señora María de la Luz se considera en situación vulnerable debido a que para sostenerse sólo cuenta con el ingreso de su hermano, quien se hace cargo de ella, elaborando y vendiendo pasteles y piñatas para cubrir sus gastos y las necesidades.

En su hogar, ubicado en la calle Río San Diego #713, de la Colonia 28 de Junio, reciben también apoyo por parte del Centro Comunitario y Comedor de Adultos Mayores, de donde les hacen llegar alimentos preparados, de lunes a viernes.

EL CASO DE MARÍA PABLA

María Pabla Hernández Quintero es una persona de 82 años, y su domicilio está ubicado en Río Nazas 607, también de la Colonia 28 de Junio, hasta donde llegó a visitarla la señora Marcela Gorgón, para escucharla y brindarle unos momentos de compañía.

La señora María Pabla vive con su esposo, Tomás, también adulto mayor, y para solventar sus gastos sólo cuentan con su modesta pensión y el apoyo de un hijo que los cuida, aún así se les considera en situación vulnerable.

La señora Marcela entregó a María Pabla una silla de ruedas, pañales y salvacamas, que le permitirán una mejor calidad de vida, junto con el apoyo de alimentos que se les proporciona a través del Centro Comunitario y Comedor de Adultos Mayores.

El programa AMA, a través de acciones propias y con el apoyo de los sistemas DIF municipales y la participación de la sociedad civil, detecta casos de abandono en personas adultas mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad social o riesgo, para brindarles atención integral.

A la fecha, AMA cuenta con un padrón de mil 972 beneficiarios y ha realizado más de 64 mil servicios, tales como entrega de despensas con artículos de consumo básico, atención médica y hospitalización en caso necesario, afiliación al Seguro Popular, apoyo de aparatos funcionales, auditivos, sillas de ruedas, andadores, bastones, muletas, prótesis u ortésis, y acciones de inclusión social a través de actividades culturales, sociales y deportivas, entre otras.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y DIF Coahuila refrendan su compromiso de trabajar por el bienestar presente y futuro de las personas adultas mayores.