Apoyan a más de 21 mil con programas locales

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Irene Chapa de Bres, dijo que se han atendido 21 mil 590 personas entre adultos mayores y personas con alguna discapacidad con los diferentes programas de apoyo.

Indicó que reciben a adultos mayores y personas con discapacidad en el DIF, por ejemplo, dos veces a la semana las personas con debilidad visual que son atendidas con clases. También con atención médica, dental y se incorporan a actividades y programas de Bienestar Social.

Señaló, que se han otorgado más de 3 mil tarjetas del INAPAM, a las personas de la tercera edad, y tienen un número similar de personas con discapacidad empadronadas.

Iniciaron en esta semana con desgloses de la situación de las personas que apoyan para determinar estadísticas que es lo que más se requiere ya sean, despensas, medicinas, sillas de rueda, bastones u otro apoyo a fin de realizar programas acordes a sus necesidades.