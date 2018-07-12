Aprovechar las vacaciones para cuidar la higiene bucal de los menores, sugiere el IMSS

El tiempo de vacaciones escolares puede ser propicio para fortalecer los hábitos de higiene bucal en infantes. Acompañar a las y los menores durante el cepillado dental y orientarlos sobre la correcta manera de hacerlo puede ser una tarea divertida, en bien de la salud y de la integración familiar.

El especialista en estomatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), adscrito al Hospital General de Zona (HGZ), No. 2, Miguel Alberto Ascasio Solís, explica que lejos de abandonar las medidas de higiene durante el período de asueto, hay que aprovechar el tiempo para reforzar y orientar a los pequeños sobre la forma adecuada de lavar los dientes.

Como cualquier órgano, la boca es una parte del cuerpo que también requiere de cuidados, por lo que se debe mantener en buenas condiciones, a fin de evitar que se generen problemas a la salud, detalla el experto.

El aseo debe incluir la técnica correcta del lavado dental, así como de la lengua, después de cada alimento, ya que en ésta se acumulan bacterias que tienen la capacidad de desplazarse hacia los dientes, lo que no solo provoca mal aliento, sino el riesgo de infecciones mayores que pueden derivar graves afectaciones.

El médico resalta que la buena limpieza bucal permite que los dientes estén limpios, elimina restos de alimentos, las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado o el uso de hilo.

Fomentar en los menores desde temprana edad estos hábitos y reforzarlos constantemente, además de significar una buena higiene personal, favorece a llevar un control adecuado de salud para toda la vida.

Por último, el especialista exhorta a los adultos a aprovechar estos días de asueto para llevar a sus hijas e hijos con el estomatólogo, lo cual se recomienda hacer cada seis meses, e invita a contribuir para hacer de la limpieza buco-dental un momento agradable y divertido entre padres e hijos.