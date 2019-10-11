Arranca Foro de turismo

Con el Foro económico Coahuila “Economía Gobernanza-Seguridad” arrancó la semana del DICOTUR en su sexta edición, en el cual, participaron el Mtro. Renato Sales Heredia, Dr. Luis de la Calle Pardo, Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg y el Mtro. Armando Ríos Píter, bajo la moderación de la Dra. Rossana Fuentes Berain, informó el director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Beráin Tamez.

En dicho evento se contó también con la presencia de los empresarios, funcionarios y universitarios, por participar en el foro, el cual tiene como objetivo generar un espacio para cultivar ideas a favor de la región a cargo de 5 líderes de opinión con gran renombre a nivel nacional.

Agregó que con este foro se da inicio la sexta edición del DICOTUR 2019, en donde tendremos exposiciones turísticas, comerciales, industriales y ganaderas, tendremos pabellones de Emprendedores y por primera vez, un pabellón de los Pueblos Mágicos de Coahuila y otro sobre los vinos coahuilense.

Asimismo, se celebrará el festival internacional del Nacho, conmemorando el platillo inventado en esta ciudad hace más de 70 años, en el que se espera un promedio de alrededor de 40,000 asistentes.