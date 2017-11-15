Arranca temporada de cacería el próximo viernes

Este viernes arranca la temporada de cacería de Venado Cola Blanca en la Región Norte del Estado, sin embargo en algunas Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAS), ya adelantaron la cacería desde la semana pasada.

Según Juan Garza Menchaca, coordinador regional de la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila (SEMAC), se han expedido alrededor de 700 cintillos de caza a los guías cinegéticos.

Dijo que algunos ya adelantaron la temporada porque así lo solicitaron por escrito en tiempo y en forma, por lo que ya están utilizando sus cintillos.

Anticipó una ventaja total de 1,500 cintillos esta temporada 2017, que termina el domingo 28 de enero de 2018.

“Las expectativas de más turistas cinegéticos en ranchos de la Región Norte, se debe a que hay una mejor seguridad en esta zona, principalmente en las carreteras y brechas”, sostuvo Garza Menchaca.

Abundó que son más cazadores de Estados Unidos quienes ingresan a Coahuila, para cazar venados.

Estimó en un 80 y 90% el número de cintillos que adquieren los guías cinegéticos y que se ofrecen a cazadores extranjeros, como parte de una promoción que incluye hospedaje y alimentación.

Por otra parte dijo que atrás quedaron aquellos años aciagos en que se redujo a un 80% el ingreso de turistas cinegéticos a la Región Norte, por la inseguridad.

Con respecto a la población de venados, afirmó que es bastante buena, de acuerdo al reporte, debido a la poca cacería de años pasados.