Arrancan Semana de Salud para Gente Grande en SS

La Jurisdicción Sanitaria Uno arrancó ayer lunes la “Semana de salud para gente grande” y la aplicación de la vacuna de la influenza para población en general en las instalaciones de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME) de enfermedades crónicas.

El evento lo encabezó el titular de la dependencia de salud, Héctor Hermilo Rodríguez González, junto a autoridades de las distintas unidades médicas y hospitales de Piedras Negras.

El funcionario de salud, indicó que cuentan con 10 mil dosis para la primera remesa y estarán distribuidos en los nueve centros de salud de la jurisdicción buscando la mayor cobertura posible. Agregó que el ISSSTE y el IMSS ya cuentan con las vacunas para su derechohabiencia, por lo que la población ya puede solicitarla.

Durante la semana pasada realizaron capacitación de lineamiento de la vacunación contra la influenza a personal del sector salud hacia instituciones médicas públicas y privadas donde se les explicó cómo será distribuida, que población es prioritaria de ser vacunada, y la cobertura que se tendrá, detalló.

Según Rodríguez González, la Jurisdicción empezó con la aplicación del biológico al personal médico que tiene constante contacto con pacientes desde la semana pasada.

Para la prevención de la influenza estacional, no solo incluye la vacunación, también se difunde información sobre los cuidados a la población para que se protejan, que incluye medidas higiénicas, alimenticias y restringir en lo posible los lugares conglomerados si se trata de menores de cinco años, adultos mayores y enfermos crónicos, señaló.

Consideró que las personas ya aceptan más la aplicación de la vacuna contra la influenza, pero recordó que la dosis reaccionara según las condiciones de salud del paciente por lo que, si hay duda, pidió consulten con el médico o personal de salud.