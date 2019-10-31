Arrestan por prepotente a ex Policía Municipal

Nancy “N” fue detenida por elementos de la Policía Civil Coahuila en el sector Acoros, fue detectada a bordo de un vehículo circulando a exceso de velocidad, por lo que amenazó a los uniformados; se trata de una ex policía municipal, la cual fue cesada de la corporación por un delito de robo.

Una unidad de la corporación del estado del grupo de reacción efectuaba un recorrido por calles de dicha colonia.

Al circular sobre la calle Mar Muerto cruce con Juan Pablo II, los uniformados detectaron a un vehículo circulando a exceso de velocidad.

Se le marcó el alto a un Mitsubishi color gris, por lo que se entrevistaron con una persona del sexo femenino, la cual era la conductora.

Sin embargo, la fémina empezó a agredir verbalmente a los policías del estado, a quienes amenazaba que no sabían con quien se estaban metiendo.

Al final de cuentas fue detenida por amenazas, por lo que al ser revisados sus antecedentes resultó ser una ex policía municipal.

La joven perteneció a la Policía Preventiva Municipal, pero fue cesada de la corporación el pasado 13 de julio del 2017 al quedarse con objetos productos de un robo.

Junto con su compañero de patrulla realizaron la detención de Jesús “N”, quien robó objetos de valor del interior de un negocio de nombre Nulife Med Spa, situado sobre la calle Jalisco en el sector Nísperos.

Sin embargo, dejaron en libertad al ladrón y se quedaron con los objetos que habían recuperado en lugar de consignarlo ante el Ministerio Público, por lo que se le abrió un proceso siendo cesada de la corporación.