Arrolla a peatón

José Lorenzo “N” de 54 años, resultó lesionado después de ser atropellado por un vehículo, el cual era conducido por una persona de la tercera edad sobre transitado libramiento.

Jesús Arreola Barrientos paramédico de la Cruz Roja, informó que la mañana del martes se atendió un reporte recibido al sistema de emergencias 911 sobre una persona atropellada.

Indicó que una ambulancia de la benemérita institución se trasladó al cruce de Mendoza Berrueto con Lázaro Benavides.

Señaló que en el lugar fue detectada una persona del sexo masculino tendida sobre la cinta asfáltica.

Comentó que se le brindó atención inmediata a quien dijo llamarse José Lorenzo “N”, sin embargo, no quiso ser trasladado a un Hospital para valoración.

Refirió que presentaba una herida en la cabeza la cual requería de sutura en un Hospital, pero la persona no quiso que la llevaran.

Argumentó que el percance fue provocado por Olga “N”, quien conducía un Chevrolet Celebrity color crema con placas de discapacidad.

Manifestó que la dama dijo que la persona iba caminando por el carril de circulación del lado izquierdo, impactándolo con la parte frontal.

Mencionó que elementos de la Policía Preventiva Municipal del área de Tránsito y Vialidad se hicieron cargo del percance.

Agregó que la conductora fue trasladada al edificio de Seguridad Pública para ser certificada por el médico de guardia, posteriormente se buscaría llegar a un arreglo con la persona lesionada.