Aseguran aumenta 40% turismo los fines de semana

Piedras Negras, Coah. - El turismo social aumenta 40 por ciento los fines de semana, de acuerdo a la ocupación hotelera que se registra en Piedras Negras, alcanzando hasta el 80 por ciento, dijo el tesorero de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Ramón Rosales.

“La gente está regresando los fines de semana para diversión”, indicó que son cifras que desde hace meses no se veían en la ciudad, aunque entre semana baja hasta el 52 por ciento.

El turismo de negocio ha mantenido hasta la mitad la ocupación hotelera, pero los fines de semana caía un 40 por ciento, porque muchos de estas personas que llegaban a la frontera por cuestiones de trabajo, dejaban la ciudad desde el viernes.

Lo más frecuente es el llamado “turismo social”, que visita la ciudad para acudir a bodas, 15 años, reuniones y fiestas a domicilios, pero deciden quedarse a dormir en la ciudad.

“Hace algunos años teníamos muchos eventos los fines de semana y había un 100 por ciento en hoteles, bajó (por inseguridad) y ahora afortunadamente está aumentando otra vez”, detalló Rosales, considerando que actualmente se dispone de más habitaciones, 1 mil 68 en total, por la apertura de hoteles como el Hampton y City Express.

Esto lo atribuye a una mayor confianza en la seguridad que ofrece la ciudad a visitantes, que se animan a pernoctar en esta frontera, tras visitar restaurantes y acudir a reuniones familiares.