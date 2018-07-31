Aseguran que fue visto un cocodrilo en el Bravo

Nuevamente la historia de cocodrilos en el río Bravo, vuelve a repetirse, coincidentemente ante la oleada de migración que se vive en esta frontera.

Ahora el video de un cocodrilo nadando cerca de un bote de la Patrulla Fronteriza, está captando la atención de miles de cibernautas en redes sociales.

No está confirmado, si el lagarto fue grabado en el río Bravo, en el tramo de Del Río a Eagle Pass, Texas.

Sin embargo, algunos visitantes aseguran que fue grabado cerca de Eagle Pass.

Hace años, era común observar videos de cocodrilos en el río Bravo, como intimidación para los cientos de migrantes que cruzan a Estados Unidos.

Hoy se vuelve a repetir la historia, ante el flujo de indocumentados de nacionalidades nunca antes vistas como los africanos, brasileños y cubanos.

Hace siete años sacaron un cocodrilo de dos metros de largo muerto frente al Paseo del Río.

Incluso en Eagle Pass detectaron y cazaron a otro lagarto en uno de los arroyos.

Autoridades ambientales reconocen que el río es un lugar ideal para ocultar depredadores.

Pero al momento no existen reporte de ataques a seres humanos.