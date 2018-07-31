Aseguran Telmex empezará a invertir en Piedras Negras

Piedras Negras, Coah. - El Sindicato de Telefonistas de México, señaló que se llegó a un acuerdo con la empresa para empezar a surtir los almacenes y mejorar el servicio para esta región, que incluye el acabar con el rezago de fibra óptica en diversos sectores.

Román Saucedo, secretario general de la Sección 38 de este gremio, consideró que en seis semanas podría empezar a notarse mejoras en el servicio, “aún estamos en tratos, pero ya nos pidieron inventarios de cuanto tenemos en el almacén y lo que falta”.

La idea es que la empresa surta todas las herramientas y empiece a invertir en introducción de la fibra óptica, que Piedras Negras aún cuenta con sectores que utilizan cable de cobre, lo que disminuye la calidad de la señal.

Sin embargo, el proceso podría tardar, ya que la plantilla de trabajadores en Telmex local es de 38 y para otorgar un buen servicio el dirigente dijo que se requiere aumentar, solo en el área técnica, de 15 actuales a 40 más de empleados sindicalizados.