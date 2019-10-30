Asisten a Feria Educativa de Educación Media

Con la participación de más de 20 escuelas se realizó ayer la Feria de Oferta Educativa de Educación Media Superior y Superior donde los jóvenes de los principales bachilleratos de la región se enteran de las ofertas educativas para continuar sus estudios.

La Secretaría de Educación del Estado coordina los eventos para que esta información haga más eficiente la estancia de los jóvenes en las universidades, ya que con estas exposiciones descubren todos los beneficios que ofrecen los planteles, desde intercambios estudiantiles, becas, prácticas en lo laboral, clubes deportivos, artísticos y más.

El evento se llevó a cabo en la Secundaria Técnica 5 “Pedro Ferriz Santa Cruz” y se realiza hasta dos veces al año con la participación de estudiantes y padres de familia que buscan les orienten y aclarar todas las dudas sobre la universidad y carreras que se ofrecen en la región.

Entre las escuelas que acudieron a presentar sus ofertas se encuentra la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), el Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN), Universidad Autónoma del Noreste (UANE), la Escuela Normal de Educación Preescolar, Universidad Vizcaya, Universidad Autónoma de Piedras Negras, entre otras de Acuña, Zaragoza, Monclova y de Saltillo.