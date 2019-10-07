Atiende a migrantes Secretaría de Salud

La Jurisdicción Sanitaria Uno, continúa con la atención a migrantes y los principales padecimientos que atendieron fueron las respiratorias, gastrointestinales y dermatitis, e hicieron hincapié en el cuidado higiénico de las personas y sus áreas donde se alojan.

Según personal que conforma el equipo multidisciplinario se realizaron 89 consultas a los alojados en diferentes albergues durante la semana del 30 de septiembre al 5 de octubre, cifras que constató una disminución de atenciones ya que se presentaban más de 100 o hasta 200 consultas semanales en pasadas jornadas.

Recordaron que durante los días de la semana acuden a los albergues a brindar atención gratuita médicos, enfermeros, nutriólogos y personal del área de Salud Reproductiva, así como las Unidades de Especialidades Médicas de adicciones, Enfermedades de Transmisión Sexual y de enfermedades crónicas a realizar diagnósticos y difundir información preventiva.

Señalaron, que estas atenciones son constantes, ya que todos los días varían los migrantes que pudieran estar alojados en esta frontera, por lo que es necesario extenderles constancias de salud y apoyarles ante cualquier padecimiento.