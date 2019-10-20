Atiende BA a más familias vulnerables

A pesar de que aumentó a nueve mil el número de beneficiarios, el número de familias en pobreza extrema continúa siendo alto, manifestó el presidente del Banco de Alimentos, Hugo Cantú Lozano, quien dijo que solo se ha podido beneficiar con despensas mensuales al 30 por ciento de esta población.

Explicó que en días pasados se recibió una donación por parte de la empresa Constellation Brands, lo que ayudó a ampliar un poco la cobertura de beneficiarios en el Banco de Alimentos; sin embargo, aún se cuenta con una amplia lista de espera.

“En la medida que vamos consiguiendo más donativos, vamos abarcando a esos beneficiarios a los que no podemos llegar, apenas atendemos a un 30 por ciento, entonces, hay mucho que hacer”, expresó.

En este sentido, el entrevistado pidió a la ciudadanía y los empresarios a que se sumen al Banco de Alimentos para beneficiar a más familias, “es un proyecto social muy bueno que beneficia al sector más vulnerable de la sociedad”.

Recalcó que se cuenta con una lista bastante grande de familias en pobreza extrema de cinco colonias de Piedras Negras, como Hacienda la Luna, Malvinas, V. Carranza, entre otras, además de los municipios que abarca la Diócesis.

Finalmente recalcó que solo se atiende al 30 por ciento de la población vulnerable, por lo que se continuará en pláticas con empresas a fin de que se hagan socialmente responsables a fin de que dejen un poquito a la ciudad que les ha dado tanto.