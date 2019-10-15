El coordinador local del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), Roberto Bustamante Casanova, dijo que es continuo el rezago educativo en las fronteras al presentarse en foráneos que llegan de diferentes lugares de la República para trabajar y requieren de sus certificados de educación básica.

Señaló que es interés del director general del IEEA, Mario Cepeda Villarreal el continuar atendiendo a migrantes, tanto deportados como los que llegan para trabajar en la frontera.

Aunque los migrantes repatriados son pocos, tienen deportación de menores de edad y algunos se les orienta sobre los servicios del Instituto como trámite de certificados de educación básica, orientación para adquisición del CURP, actas de nacimiento y otros documentos que les facilite al foráneo o migrantes mexicanos la incursión en el mercado laboral.

Esto permite ubicar a personas que llegan a vivir en Piedras Negras o aquellos foráneos con algún rezago educativo, además de las constantes jornadas de incorporación para atender a las personas que no han concluido el nivel primaria y secundaria.

Es común la llegada de personas que vienen del Sur y centro de México para trabajar en esta frontera y les falta algún certificado de educación o tiene problemas con lecto-escritura, concluyó.

Atiende el IEEA a menores migrantes.