Atiende IMSS a niños drogadictos

La mayoría de los casos de drogadicción que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son de jóvenes en temprana edad, es decir, niños y adolescentes, informó el director de la Unidad de Medicina Familiar No.79, Juan David Martínez Castro, quien dijo que la principal droga que se utiliza son pastillas.

Destacó, que generalmente utilizan pastillas benzodiabetina, diazepam, clonazepam, entre otras, por lo que el médico familiar es quien generalmente recibe a los pacientes con problemas de salud, entre ellas, las adicciones.

Dijo que los problemas de adicción se pueden presentar en trabajadores e hijos de trabajadores, pero cada vez es más común que se atiendan los casos de jóvenes, los cuales son referidos al departamento de psiquiatría.

“Las adicciones generalmente causan problemas de salud físicos, mentales y sociales que en determinado momento provocan que el paciente o la familia acudan a resolver el problema, ya que puede haber agresiones, intentos de suicidio, delirios, alucinaciones y una serie de problemas”, expresó.

Recalcó que el problema se encuentra en mayor cantidad en los jóvenes de temprana edad, es decir, adolescentes y niños.

“El tener ese tipo de problemas ocasiona una célula en la sociedad o la familia que generalmente tiene problemas en el núcleo familiar”, concluyó.