Atiende PRONNIF 80% casos por omisión en Piedras Negras

La delegada de la Procuraduría del Niño, la Niña y la Familia (Pronnif), estatal, María Leticia Sánchez Campos, manifestó que en Piedras Negras el 80 por ciento de los casos que se atienden son por omisión de cuidados y el 20 restante es por violencia y agresiones sexuales.

En su visita a Piedras Negras a fin de verificar la Procuraduría Municipal con la que cuenta el Municipio, la entrevistada dijo que se busca coadyuvar el trabajo y crear políticas públicas a favor de los menores del municipio.

Recalcó que como en todo el estado, el mayor índice es por omisión de cuidados, “la mayoría de nuestros reportes que se presentan dentro de las procuradurías y subprocuradurías es la omisión de cuidados”.

Explicó que esto implica son niños que no van a la escuela y están solos en casa, los cuales abarcan un 80 por ciento y posteriormente son agresiones sexuales y violencia.

Sánchez Campos dijo que, para evitar casos de violencia, la procuraduría trabaja impartiendo pláticas de prevención en escuelas públicas y privadas con niños y padres de familia a los cuales se les enseña a cómo prevenir la omisión, la violencia y la agresión sexual mediante psicólogos especializados.

Finalmente dijo que en el tema de las adopciones se han logrado 38 entregas de niños y niñas con papás adoptivos, las cuales se manejan de manera directa en Saltillo Coahuila, donde se realizan evaluaciones psicológicas a quienes quieren adoptar a un menor.