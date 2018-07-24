Aumenta el costo de los uniformes para este año

Un incremento generalizado de hasta un 15 por ciento en el costo de los uniformes escolares seguramente impactará la economía de la clase trabajadora.

Un recorrido por tres casas de confección en la ciudad constató el aumento en playeras, shorts, pantalones y blusas.

“Sí hay aumento pero es poco comparado con el alza a las gasolinas y de la materia prima”, dijo una de las propietarias.

Sin embargo sí repercute en los padres de familia que tienen que comprar uno o dos uniformes y cuyo gasto se multiplica porque tienen de uno a tres niños en edad escolar.

Entre los costos destaca como ejemplo que pantalones subieron de 250 a 300 pesos en promedio por talla y los bordados en el caso de las playeras, que van de 240 a 290 pesos.

Las faldas tienen un costo de entre 260 a 320 pesos y los shorts deportivos entre 160 a 200 pesos.

Destacar que docenas de madres de familia están consiguiendo préstamos en Fonacot o Casas de Empeño, para la compra de uniformes.

En Piedras Negras existen 90 escuelas primarias, 6 secundarias y alrededor de 20 jardines de niños, y todos los directores exigen como requisito los uniformes.