Aumenta el flujo de migrantes en esta frontera

Pese a la negativa de información de los Gobiernos e Iglesia, el número de migrantes centroamericanos que llega a Piedras Negras sigue en aumento, incluso menores, que buscan cruzar a Estados Unidos y solicitar asilo político.

No de la oleada que enfrenta Tamaulipas, principalmente Reynosa y Matamoros, pero si se observan más migrantes deambulando en el centro de la ciudad o en las márgenes del río Bravo.

El Instituto Nacional de Migración ni Grupo Beta, informan sobre el creciente flujo de migración local, en tanto la Iglesia basa su información en el número de personas que son asistidas en la Casa “Frontera Digna”, que solo tiene cupo para 40 personas.

“Si hemos visto más migrantes centroamericanos, pero también hay mexicanos, y todos con el mismo propósito que es cruzar a los Estados Unidos”, reconoció un inspector municipal que cubre la zona centro.

Dice que no muchos se acercan a la Casa del Migrante o piden apoyo.

Sin embargo, este viernes se proporcionó atención médica en la Casa Frontera Digna, a 20 menores y 27 adultos.