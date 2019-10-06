Aumenta emisión de licencias de conducir

Durante estos primeros nueve meses se incrementó hasta en un 160 por ciento el número de licencias expedidas en Piedras Negras, en el mismo período que 2018.

Raúl Calvillo Espinoza, delegado de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transporte, dijo que a la fecha se han tramitado 13 mil documentos de conducir, contra 8 mil el año pasado.

Por otra parte, informó que las nuevas oficinas debajo de Recaudación de Rentas, les permitirá atender cómodamente a todos los ciudadanos.

“Tenemos suficiente espacio para que la gente no sufra las inclemencias del tiempo, es decir cubrirlos del frío, lluvia o calor”.

Instalado en los locales 621 y 622, dijo también que hay espacios suficientes para la atención digital, de escaneo de documentos, fotografía del rostro, huellas, además de un área para la impresión de la licencia de conducir.

El horario es de 9 de la mañana a las 3 de la tarde.

Y los sábados de 9 a 12 del mediodía.

Incluso se cuenta con un área especial para los exámenes y pláticas viales.

Raúl Calvillo Espinoza, subdelegado de Transporte.