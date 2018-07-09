Aumenta en vacaciones consumo de libros

Piedras Negras, Coah. - Durante el periodo vacacional aumenta ligeramente la venta de libros en Piedras Negras, al considerar que los jóvenes son los que más consumen lectura en la librería Educal, dijo la gerente Karla Rodríguez.

Los alumnos que gradúan suelen pedir algún libro de la saga de moda o aquellos estudiantes que tienen mucho tiempo libre deciden dedicarse en estas vacaciones a la lectura, por ello suelen mejorar las ventas.

“La lectura es una excelente opción para los niños y no dejarlos tanto encima de celulares, tabletas, televisión, les absorben una gran cantidad del día que pueden aprovechar en otro tipo de actividades”, opinó.

Este periodo es la mejor oportunidad para que aquellos que no tienen el hábito lo fomenten, ya que pueden soltar las responsabilidades académicas y tener más tiempo para la lectura de entretenimiento.

El acervo es amplio, y quienes no tenga el hábito pueden iniciarlo en estas vacaciones, la invitación es que acudan a la librería, vean los ejemplares, que se acerquen, es casi seguro que no se van sin una opción interesante y agregó que esta sucursal, llamada “Manuel Acuña”, además de comercializar libros y productos culturales de la Secretaría de Cultura y de otras instituciones públicas y privadas, también cuenta con cientos de novedad de corte juvenil, como las diferentes sagas.

Cuenta con editoriales económicas, libros que van desde los 10 pesos, perfecto para aprovechar estas vacaciones sin tener que invertir tanto y generar un desequilibrio económico para poder tener entretenidos a los niños o jóvenes.