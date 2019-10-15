Aumenta número de migrantes mexicanos

Aunque no ocurre en el mismo número que en otras fronteras del país, en Piedras Negras se incrementa el número de familias mexicanas de estados como Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en espera de obtener un turno para solicitar asilo político ante la oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Se estima que más de tres mil mexicanos que huyen de la violencia y delincuencia organizada, están albergados, viven debajo de puentes, albergues o casas abandonadas, a lo largo de Tijuana a Matamoros.

Héctor Menchaca González, enlace municipal con autoridades migratorias de Estados Unidos en Eagle Pass, confirmó, que, si ha recibido solicitudes para ingresarlos a la lista de asilo, y reveló que al menos una familia a la semana –por lo menos- inició proceso para asilo por esta frontera.

“Principalmente son connacionales de la serranía de Guerrero, y argumentan que vienen huyendo de la violencia. Pero también –en algunos casos- de Michoacán, Zacatecas y uno de Torreón”, aseguró.

Menchaca González reiteró que son pocos mexicanos en proceso de asilo.

Agregó que la mayoría ya están establecidos en refugios o rentan una casa o departamento, incluso están trabajando mientras esperan su proceso.

“No estamos hablando del flujo de migrantes mexicanos que arriban a la ciudad y buscan cruzar por el Río Bravo”.

Finalmente recordó que antes con el programa MPP tenían el mismo trato que cualquier inmigrante que solicita asilo, es decir quedarse en centros de detención o bien con sus familias que los están esperando en Estados Unidos y que se hacen responsables de ellos.

“Ahora son devueltos a México y esperan su proceso para ir ante un juez de Migración norteamericano.

Mexicanos del interior del país siguen llegando a la frontera huyendo de la violencia.