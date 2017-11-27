Aumentan 20% quejas

Piedras Negras, Coah.- Hasta un 20% se incrementaron las quejas y orientaciones en este 2017 con respecto a 2016, de empleados y trabajadores ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en esta ciudad.

El procurador Francisco Javier Favela Hernández, explicó que hay más quejas porque ahora se atienden todos los casos de Nava, Allende, Hidalgo, Guerrero, Zaragoza, Morelos y Villa Unión, además de Piedras Negras.

“La mayoría de las denuncias se logran conciliar entre patrón y trabajador, sin llegar a la Junta de Conciliación, y se paga lo justo por terminación de contrato”, agregó.

Con respecto a las orientaciones, dijo que este año se dio un caso por demás raro.

“Hay cientos de trabajadores y empleados, que piden asesoría porque desean renunciar a sus trabajos de forma voluntaria, y no por despidos, y lo hacen por una mejor oferta de trabajo”.

Favela Hernández señala que el punto medular de dicha orientación, es el monto de liquidación a que tienen derecho.

Es decir, la prima de antigüedad en retiro voluntario debe pagarse, solo si tiene más de 15 años.