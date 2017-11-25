Aumentan las denuncias por violencia contra las mujeres

La psicóloga del centro “Si Mujer”, Janina Hazel Martínez Gutiérrez, dio a conocer que en comparación al año pasado, existe un incremento de denuncias de violencia, pero a la par se acompaña de un tratamiento psicológico; señaló que hay mucho que hacer por erradicar esta cultura, pero se sigue trabajando.

Dijo que con la finalidad de erradicar la violencia contra la mujer y dentro de las acciones que lleva a cabo la secretaría, el centro “Si Mujer” ha impartido una serie de pláticas en diferentes instituciones educativas y sensibilizar a los jóvenes.

Como ya es conocido, hoy 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, es por eso que se ha apoyado a las instituciones educativas con pláticas, pero también en las empresas y fábricas de la localidad, ya que una comunidad informada tiene mayor capacidad y herramientas para sanar.

Agregó que se trabaja con terapias y brindando la atención en las instalaciones del Hospital General Salvador Chavarría, dentro del departamento de Trabajo Social, donde se atienden a las víctimas de violencia.