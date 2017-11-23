Aumentan los incendios en zacatales

Piedras Negras, Coah.- Frecuentes incendios a zacatales durante la noche del martes y madrugada del miércoles, debido a los vientos que alcanzaron hasta 35 kilómetros por hora.

El director de Protección Civil, Francisco Contreras Obregón, dijo que fueron cuatro incendios, y podría continuar la dinámica por el clima seco y frío que impera en la región.

“Por vientos fuertes, el día de ayer (martes), varios zacatales en la noche y al amanecer, fueron salidas de emergencia al incendiarse, la razón es porque la gente transporta brazas, colillas y hacen quema de basura”, declaró.

Aunque ya no se esperan vientos fuertes, por la entrada del frente frío 11, el clima estará muy frío y seco, lo que puede provocar diversos tipos de incidentes, como intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono, entre otros que incluyen los incendios en vivienda y zacatales.

Además, el departamento de Protección Civil, realizará recorridos de vigilancia para detectar personas vulnerables a las bajas temperaturas que se registrarán durante las noches, con mínima entre 4 y 2 grados.

Los puntos donde encontramos un indigente o la posibilidad de ellos, como Central de Autobuses, Mundo Nuevo y Cenizo, o personas que a veces están calentando con algún bracero, se les detecta e informa que deben tomar precaución.

“Las personas que viajan y deben pernoctar aquí, los trasladamos a la Central de Bomberos, que se convierte en refugio temporal; entre otros albergues está la Casa del Migrante”, concluyó.