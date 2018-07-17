Aumentan los préstamos en Fonacot

Ante la agobiante necesidad económica, obreros y empleados de Piedras Negras y la Región, realizan largas filas en el exterior de la oficina de Fonacot, para obtener préstamos en efectivo.

Un ejecutivo de la Oficina Regional explicó que la mayoría de los trámites son por préstamos, y requieren dinero por adeudos, pagos inesperados, anticipar la compra de útiles escolares o vacaciones.

El trámite es rápido y el dinero que reciben va de los 10 a 30 mil pesos, con descuento vía nómina con intereses bajos.

El monto por cada caso dependerá del sueldo.

El dinero se deposita en una cuenta de nómina en menos de una semana.

Este martes al menos 60 personas hacían fila desde las 7 de la mañana.

Al mediodía promediaban entre 30 y 40 trabajadores.

Entre los requisitos piden ser empleado y tener más de 18 años de edad; con un año de antigüedad trabajando; y que la empresa esté afiliada al Instituto; así como dos referencias personales.