Aumentan número de ‘polleros’ detenidos

Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río, advirtió del incremento en el tráfico ilícito de migrantes por esta frontera, y del engaño y abuso de los contrabandistas humanos.

“Muchos extranjeros ilegales no están preparados para las distancias que deben caminar y el terrible calor que enfrentarán después de cruzar el Río Grande (Bravo).

“Las Organizaciones de contrabando obligan habitualmente a inmigrantes mal preparados a caminar por terrenos remotos para evitar ser encontrados por la Patrulla”, indicó.

Cifras de Aduana y Patrulla Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), indican que los casos de contrabando y arrestos aumentaron a casi 700 incidentes el año fiscal 2019, más del 50 por ciento de aproximadamente 451 casos durante el año fiscal anterior.

Solo el pasado 3 de octubre arrestaron y procesaron a 11 contrabandistas en tres acciones, y rescataron a 26 extranjeros ilegales.

Todos los “polleros” enfrentan cargos de contrabando y podrán alcanzar hasta 10 años, si son encontrados culpables.

Es decir, crece el número de migrantes dispuestos a correr riesgos en busca de una vida mejor, cuando pueden hacerlo por vías legales.

En el caso de migrantes rescatados, la Patrulla Fronteriza dio cuenta que el pasado 5 de octubre en la Estación Carrizo Springs, salvaron a cuatro migrantes y encontraron los restos de una persona fallecida por el calor.

“La rápida acción de nuestros agentes para localizarlos, evitó una mayor pérdida de vidas”, sostuvo el jefe Ortiz; incluso utilizaron un helicóptero para una búsqueda aérea.